Ірина Дерюгіна: «Цьому звірству має настати кінець. Російські військові мають за це дуже сильно відповісти»

Президент ФХГУ рада, що у її підопічних є можливість тренуватися

Ірина Дерюгіна / Фото - знімок екрану

Президент Федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна поділилася з прес-службою НОК своїми відчуттями, пов’язаними з повномасштабним вторгненням росії, а також розповіла про стан

Про військові злочини російських військових

Це неможливо. Розумієте? Неможливо навіть усвідомити те, що трапилося з дітьми, з дівчатами, жінками і взагалі з нашим народом. Те, що вони [російські військові] роблять. Цьому звірству має настати кінець. Вони мають за це дуже сильно відповісти.

Про внутрішній стан в період війни

Зараз, уявіть собі, сидиш і, таке відчуття, що ти наче у воді в батискафі, так тебе здавлює цей стан. Люди сьогодні дійсно нічого не можуть робити.

Про можливість тренуватися

Відчуття, що ми всі разом – це неймовірне відчуття, яке нас зараз всіх підтримує. Вони ризикують, ми ризикуємо.

Важко. Діти до цього тренувалися в дуже низькому залі. Але тренувалися, що вкрай важливо. Неважливо зараз вже які умови. Це дає дітям хоч якусь надію. Йде депресія, йде стан важкості. Ми по-своєму боремося з цими пссихологічними травмами. Тому що, насправді, у всіх дітей сьогодні велика психологічна травма.

Про допомогу Серія Бубки

Сергій Назарович – це для нас легенда спорту. Людина, яка все пройшла у спорті. Людина, яка сьогодні організувала всю спортивну Україну разом. Людина, яка сьогодні намагається організувати допомогу. У нас проблеми з виїздами, з квитками, з переміщенням.

Нагадаємо, після початку війни Вікторія Онопрієнко завоювала першу для себе в кар'єрі медаль Кубку світу.