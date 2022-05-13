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Кабаєва потрапила під санкції Великобританії. Життя для відомої гімнастки не стає веселішим

Також до списку увійшло 11 осіб з близького оточення путіна
Художественная гимнастика
15:25
Кабаєва потрапила під санкції Великобританії. Життя для відомої гімнастки не стає веселішим
Аліна Кабаєва / Фото - Facebook
Великобританія оголосила про чергову хвилю санкцій проти сім’ї та близького оточення президента росії володимира путіна, включаючи екс-гімнастку Аліну Кабаєву. Про це повідомляє Evening Standard.

«Ми викриваємо та націлюємось на тіньову мережу, яка підтримує розкішний спосіб життя Путіна та посилює порок його найближчого оточення. Ми продовжуватимемо вводити санкції проти всіх тих, хто сприяє агресії Путіна, доки Україна не переможе».


Окрім Кабаєвої, до списку увійшло 11 осіб. Серед них і колишня перша леді росії та екс-дружина путіна Людмила Очеретна.

Знайомство Кабаєвої та Путіна зафіксовано у 2001 році, проте вони ніколи публічно не підтверджували будь-якого зв’язку між собою.

Нагадаємо, що олімпійська чемпіонка з’явилася на фестивалі художньої гімнастики «Аліна», що названий на її честь. Відома гімнастка дала інтерв’ю на тлі стенду з літерами «Z».

Напередодні президент Федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна поділилася своїми відчуттями, пов’язаними з повномасштабним вторгненням росії.
Владимир Кириченко
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Новости: Художественная гимнастика

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