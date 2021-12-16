Кабаева: «Гимнастику усреднили, и все гимнастки теперь делают одинаковые элементы»

Алина Кабаева / Фото: Риа Новости

Олимпийская чемпионка, россиянка Алина Кабаева раскритиковала современные правила в художественной гимнастике.



Что сделали сейчас? Пошли на упрощение, сделали стандарт, большинство сложных элементов убрали, а что самое главное – что этот стандарт могут сделать многие. Тем самым гимнастику усреднили, и все гимнастки теперь делают одинаковые элементы.

Талантливым уникальным девочкам, которые могут сделать и показать больше, просто не дают возможности это сделать, потому что все что сверх – не считается. Они будут тратить свои силы, рисковать, а этот риск будет не оправдан.

Мне грустно, честно могу сказать. Но я надеюсь, что не все потеряно. Мы готовы работать с Международной федерацией гимнастики. И я думаю, что ситуация в будущем исправится».