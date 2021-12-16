Кабаева: «Гимнастику усреднили, и все гимнастки теперь делают одинаковые элементы»
Олимпийская чемпионка, россиянка Алина Кабаева
раскритиковала современные правила в художественной гимнастике.
«Дело не в нас, гимнастках, а в правилах. Наше время – 2001–2005 годы – действительно называли «золотым» – было очень много сложных элементов, они ценились. Это были уникальные элементы, которые дорого стоили.
Что сделали сейчас? Пошли на упрощение, сделали стандарт, большинство сложных элементов убрали, а что самое главное – что этот стандарт могут сделать многие. Тем самым гимнастику усреднили, и все гимнастки теперь делают одинаковые элементы.
Талантливым уникальным девочкам, которые могут сделать и показать больше, просто не дают возможности это сделать, потому что все что сверх – не считается. Они будут тратить свои силы, рисковать, а этот риск будет не оправдан.
Мне грустно, честно могу сказать. Но я надеюсь, что не все потеряно. Мы готовы работать с Международной федерацией гимнастики. И я думаю, что ситуация в будущем исправится».
Напомним, ранее сборная Украины впервые за четыре года завершила чемпионат мира без медалей.
Комментарии 0