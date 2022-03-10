«Написать пост вас заставила не война в соседней стране, а отстранение от соревнований!» Ризатдинова – российским спортсменам
Украинская гимнастка опубликовала кадры бомбежки роддома и детской больницы в Мариуполе
Анна Ризатдинова
Бронзовый призер Олимпиады в Рио Анна Ризатдинова опубликовала обращение к российским спортсменам, которые возмущены своим недопускам к международным соревнованиям:
Ранее XSPORT.ua опубликовал реакцию украинских спортсменов на бомбардировку роддома в Мариуполе.
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