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«Написать пост вас заставила не война в соседней стране, а отстранение от соревнований!» Ризатдинова – российским спортсменам

Украинская гимнастка опубликовала кадры бомбежки роддома и детской больницы в Мариуполе
Художественная гимнастика
10:51
«Написать пост вас заставила не война в соседней стране, а отстранение от соревнований!» Ризатдинова – российским спортсменам
Анна Ризатдинова

Бронзовый призер Олимпиады в Рио Анна Ризатдинова опубликовала обращение к российским спортсменам, которые возмущены своим недопускам к международным соревнованиям:

 

Ранее XSPORT.ua опубликовал реакцию украинских спортсменов на бомбардировку роддома в Мариуполе.

 

 

 

 

 

 

Источник: XSPORT
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Теги

Анна Ризатдинова

Комментарии 2

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10 марта 2022г. 16:46
Всі путлеровскі спортсмени, е вороги УКРАЇНИ
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10 марта 2022г. 16:45
Всі путлеровскі спортсмени, є вороги УКРАЇНИ
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