Никольченко: «Из заявки на Олимпиаду меня исключили НОК и Минспорта»

Гимнастка завоевала лицензию в Токио еще в 2019 году

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Бронзовый призер чемпионата мира-2019 по художественной гимнастике Влада Никольченко рассказала, почему она не поехала на Олимпийские игры-2020 в Токио:

«После чемпионата Европы меня даже не поставили в заявку. Ирина Ивановна (Дерюгина. — Ред.) мне объясняла это тем, что она подавала меня и Вику Оноприенко на Олимпийские игры. Но НОК и Минспорта без ее ведома и согласия поменяли меня на Кристину Пограничную. На эту тему тяжело говорить — мне до сих пор ничего не объяснили. Почему поменяли именно меня? На чемпионате мира в 2019 году мы с Кристиной вместе завоевывали лицензии. Но почему моя лицензия была списана, не знаю. Три недели я тренировалась, с осознанием, что я не в заявке. А для меня очень важно понимать, к чему я готовлюсь и куда я еду».

Напомним, ранее пропуск Никольченко Олимпийских игр связывали с последствиями коронавируса.

В Токио в художественной гимнастике Украину представляли Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная. Обе спортсменки квалифицировались в финал личного многоборья, но заняли 9-е и 10-е места соответственно

Коронная дисциплина Никольченко – упражнения с булавами, в которых она брала бронзу чемпионата мира, чемпионата Европы, а также Европейских игр.