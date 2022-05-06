Онопрієнко: «Повторювала собі, що виходжу боротися за свою країну, що ми непереможні»

Українська гімнастка – про те, як налаштовувала себе взяти першу в кар’єрі медаль Кубку світу

Вікторія Онопрієнко / Фото - знімок екрану 18-річна українська гімнастка Вікторія Онопрієнко після початку війни завоювала свою першу в кар’єрі медаль на змаганнях рівня Кубку світу. В розмові з прес-службою НОК вона розповіла, як налаштовувала себе на виступ в Софії, Болгарія: «Кожну хвилину перед виходом на килим на змаганнях я проговорювала собі, що виходжу і борюсь за свою країну, представляю свою країну, що ми непереможні. Так я знайшла в собі силу і змогу боротися. В Болгарії нас прийняли дуже тепло. Нам дали змогу тренуватися два дні до змагань. І зараз пропонують, що ми до них приїхали, сказали, що приймуть всю команду. Добре, що відбулася зустріч з Сергієм Бубкою і Вадимом Гутцайтом. Вони мені підійняли бойовий дух. Я буду ще більше працювати і йти до своєї цілі». Нагадаємо, президент Федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна заявила, що росіяни мають відповісти за ті звірства, які вчинили.

Сергей Лукьяненко