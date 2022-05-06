Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 9
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Айнтрахт - Лион -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Окончен
22:00 Айнтрахт - Вест Хэм 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Интер - Эмполи -:- Запланирован
22:00 Дженоа - Ювентус -:- Запланирован
Футбол (9 событий из 35) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Челси - Вулверхэмптон -:- Запланирован
17:00 Лестер - Эвертон -:- Запланирован
17:00 Норвич - Вест Хэм -:- Запланирован
19:30 Брайтон - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Тоттенхэм -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Торино - Наполи -:- Запланирован
21:45 Лацио - Сампдория -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Атлетик - Валенсия -:- Запланирован
22:00 Бетис - Барселона -:- Запланирован
Сейчас в эфире
15:00
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Прометей – Девелопрес
13:45
Стронгмен. Лига Чемпионов

Онопрієнко: «Повторювала собі, що виходжу боротися за свою країну, що ми непереможні»

Українська гімнастка – про те, як налаштовувала себе взяти першу в кар’єрі медаль Кубку світу
Художественная гимнастика
12:49
Онопрієнко: «Повторювала собі, що виходжу боротися за свою країну, що ми непереможні»
Вікторія Онопрієнко / Фото - знімок екрану

18-річна українська гімнастка Вікторія Онопрієнко після початку війни завоювала свою першу в кар’єрі медаль на змаганнях рівня Кубку світу. В розмові з прес-службою НОК вона розповіла, як налаштовувала себе на виступ в Софії, Болгарія:

«Кожну хвилину перед виходом на килим на змаганнях я проговорювала собі, що виходжу і борюсь за свою країну, представляю свою країну, що ми непереможні. Так я знайшла в собі силу і змогу боротися.

В Болгарії нас прийняли дуже тепло. Нам дали змогу тренуватися два дні до змагань. І зараз пропонують, що ми до них приїхали, сказали, що приймуть всю команду.

Добре, що відбулася зустріч з Сергієм Бубкою і Вадимом Гутцайтом. Вони мені підійняли бойовий дух. Я буду ще більше працювати і йти до своєї цілі».

Нагадаємо, президент Федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна заявила, що росіяни мають відповісти за ті звірства, які вчинили.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виктория Оноприенко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Украинка завоевала дебютную медаль на Кубке мира
Украинка завоевала дебютную медаль на Кубке мира
Художественная гимнастика
11 апреля 17:40

Новости: Художественная гимнастика

Онопрієнко: «Повторювала собі, що виходжу боротися за свою країну, що ми непереможні»
Онопрієнко: «Повторювала собі, що виходжу боротися за свою країну, що ми непереможні»
12:49
Ирина Дерюгина: «Бубка – человек, который сегодня организовал вместе всю спортивную Украину»
Ирина Дерюгина: «Бубка – человек, который сегодня организовал вместе всю спортивную Украину»
12:01
Ірина Дерюгіна: «Цьому звірству має настати кінець. Російські військові мають за це дуже сильно відповісти»
Ірина Дерюгіна: «Цьому звірству має настати кінець. Російські військові мають за це дуже сильно відповісти»
05 мая 22:57
«Україна навіки жива!» Невероятный танец Ризатдиновой
«Україна навіки жива!» Невероятный танец Ризатдиновой
27 апреля 17:13
Украинка завоевала дебютную медаль на Кубке мира
Украинка завоевала дебютную медаль на Кубке мира
11 апреля 17:40
Вы не «Za победу» , вы «Za геноцид в Украине»! Ризатдинова – российским спортсменам
Вы не «Za победу» , вы «Za геноцид в Украине»! Ризатдинова – российским спортсменам
19 марта 13:25
Спорт вне политики? российские гимнастки вышли на сцену с буквой Z во время концерта-митинга в поддержку войны в Украине
Спорт вне политики? российские гимнастки вышли на сцену с буквой Z во время концерта-митинга в поддержку войны в Украине
19 марта 09:00
Украинские художницы поблагодарили Сергея Бубку и НОК Украины
Украинские художницы поблагодарили Сергея Бубку и НОК Украины
18 марта 08:56
Пока в Украине гибнут дети. Зарубежные СМИ рассекретили страну, где путин спрятал кабаеву с семьей
Пока в Украине гибнут дети. Зарубежные СМИ рассекретили страну, где путин спрятал кабаеву с семьей
12 марта 12:16
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
21
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Все новости