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Оноприенко: «Чемпионат мира, ты стал для меня вызовом и еще большим стимулом бороться»

Украинская гимнастка – о выступлении на планетарном форуме в Китакюсю
Художественная гимнастика
11:45
Оноприенко: «Чемпионат мира, ты стал для меня вызовом и еще большим стимулом бороться»
Виктория Оноприенко / Фото - Facebook
18-летняя украинская гимнастка Виктория Оноприенко на своей странице в Instagram подвела итоги своего выступления на чемпионата мира-2021, который завершился Китакюсю (Япония).

«World Championships 2021, ты стал для меня вызовом, нужным опытом, подарил фантастические эмоции и драйв, стал еще большим стимулом бороться. Когда переполняют эмоции, возникает желание благодарить каждого человека отдельно, в нашей нереально крутой команде профессионалов, которые делают все возможное для того, чтобы я могла совершенствовать себя как спортсменку».


«Ирина Ивановна Дерюгина, спасибо, что крепко держите меня за руку на этой дороге большого спорта и ведете к нашей общей цели. Для меня Ваша поддержка бесценна. Ирина Олеговна Блохина, Ваша помощь и поддержка ощущались в течение соревнований, даже на расстоянии, спасибо Вам за это тепло. Марина Анатольевна Кардаш, Вы с самого моего детства находитесь рядом, это придает мне уверенность, спасибо».
⠀ 

«Отдельная благодарность всем-всем тренерам, ежедневно работающим со мной в зале, нашим врачам и массажистам. Вы – самые лучшие».




Напомним, в финале индивидуального многоборья Оноприенко стала пятой.

Владимир Кириченко
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