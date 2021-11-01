Оноприенко: «Чемпионат мира, ты стал для меня вызовом и еще большим стимулом бороться»

Украинская гимнастка – о выступлении на планетарном форуме в Китакюсю



Виктория Оноприенко / Фото - Facebook 18-летняя украинская гимнастка Виктория Оноприенко на своей странице в Instagram подвела итоги своего выступления на чемпионата мира-2021, который завершился Китакюсю (Япония).



«World Championships 2021, ты стал для меня вызовом, нужным опытом, подарил фантастические эмоции и драйв, стал еще большим стимулом бороться. Когда переполняют эмоции, возникает желание благодарить каждого человека отдельно, в нашей нереально крутой команде профессионалов, которые делают все возможное для того, чтобы я могла совершенствовать себя как спортсменку».



«Ирина Ивановна Дерюгина, спасибо, что крепко держите меня за руку на этой дороге большого спорта и ведете к нашей общей цели. Для меня Ваша поддержка бесценна. Ирина Олеговна Блохина, Ваша помощь и поддержка ощущались в течение соревнований, даже на расстоянии, спасибо Вам за это тепло. Марина Анатольевна Кардаш, Вы с самого моего детства находитесь рядом, это придает мне уверенность, спасибо». ⠀



«Отдельная благодарность всем-всем тренерам, ежедневно работающим со мной в зале, нашим врачам и массажистам. Вы – самые лучшие».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoriia Onopriienko (@viktoriia_onopriienko)



Напомним, в финале индивидуального многоборья



18-летняя украинская гимнасткана своей странице вподвела итоги своего выступления на чемпионата мира-2021, который завершился Китакюсю (Япония).Напомним, в финале индивидуального многоборья Оноприенко стала пятой

Владимир Кириченко