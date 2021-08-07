Оноприенко и Пограничная остались вне пьедестала после финала в личном многоборье на Играх-2020
Оноприенко: «Думаю, хорошо представила Украину. У меня была мечта поехать в Токио»
17-летняя украинка – о своем выступлении на Олимпийских играх
13:51
Виктория Оноприенко / Фото - gettyimages17-летняя украинская гимнастка Виктория Оноприенко в эфире «UA:Перший» оценила свое выступление в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике.
«Я самая младшая, но не чувствовала этого. Все в одинаковой ситуации. Думаю, хорошо представила Украину и благодарю тренеров, что готовили и поверили в меня. Для нас это начало, это первый старт на таком уровне. Была моя мечта поехать сюда. Теперь нужно отдохнуть».
Напомним, Оноприенко замкнула десятку лучших с результатом в 93,350 балла. Другая украинка Кристина Пограничная заняла 9-ю позицию, набрав 95,100 балла.
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