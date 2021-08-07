Пограничная: «Старалась сделать все, что могу»
Оноприенко и Пограничная остались вне пьедестала после финала в личном многоборье на Играх-2020
Украинские гимнастки замкнули топ-10
12:46
Кристина Пограничная / Фото -Украинки Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная завершили выступления в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
В финале турнира Пограничная заняла 9-ю позицию, набрав 95,100 балла. Оноприенко замкнула десятку лучших с результатом в 93,350 балла.
Отметим, что золото выиграла израильтянка Линой Ашрам.
Олимпийские игры. Токио-2020. Художественная гимнастика. Личное многоборье. Финал
1. Линой Ашрам (Израиль) – 107,800
2. Дина Аверина (ОКР) – 107,650
3. Алина Горносько (Беларусь) –102,700
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9. Кристина Пограничная (Украина) – 95,100
10. Виктория Оноприенко (Украина) – 93,350
Ранее Сборная Украины по художественной гимнастике пробилась в финал групповых упражнений на Олимпийских играх в Токио.
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