Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 9
Завтра 10
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Металлист-1925 - Черноморец 3:2 Окончен
Теннис (1 событие из 19) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Рафаэль Надаль - Lloyd Harris 1:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Труа - ПСЖ 1:2 1-й тайм
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лион - Брест 1:1 Окончен
22:00 Труа - ПСЖ 1:2 1-й тайм
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кривбасс 1:2 Окончен
16:30 Кремень - Полесье 0:3 Окончен
18:30 Агробизнес - Авангард 2:0 Окончен
18:30 Прикарпатье - Металлист 1:4 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Рух - Верес 2:1 Окончен
19:30 СК Днепр-1 - ФК Мариуполь 2:1 Окончен
19:30 Шахтер - Александрия 1:2 Окончен
Футбол (10 событий из 15) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Мец - Лилль -:- Запланирован
21:45 Монпелье - Марсель -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Подолье - ВПК-Агро -:- Запланирован
17:00 Альянс - Волынь -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Олимпик -:- Запланирован
18:00 Нива Т - Минай -:- Запланирован
18:00 Николаев - Полесье -:- Запланирован
18:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Заря - Динамо -:- Запланирован
19:30 Ворскла - ФК Львов -:- Запланирован

Оноприенко и Пограничная остались вне пьедестала после финала в личном многоборье на Играх-2020

Украинские гимнастки замкнули топ-10
Olympics Токио-2020
12:46
Оноприенко и Пограничная остались вне пьедестала после финала в личном многоборье на Играх-2020
Кристина Пограничная / Фото -
Украинки Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная завершили выступления в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. 

В финале турнира Пограничная заняла 9-ю позицию, набрав 95,100 балла. Оноприенко замкнула десятку лучших с результатом в 93,350 балла.

Отметим, что золото выиграла израильтянка Линой Ашрам.
Олимпийские игры. Токио-2020. Художественная гимнастика. Личное многоборье. Финал

1. Линой Ашрам (Израиль) – 107,800

2. Дина Аверина (ОКР) – 107,650

3. Алина Горносько (Беларусь) –102,700
...
9. Кристина Пограничная (Украина) – 95,100

10. Виктория Оноприенко (Украина) – 93,350
Ранее Сборная Украины по художественной гимнастике пробилась в финал групповых упражнений на Олимпийских играх в Токио.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кристина Пограничная Виктория Оноприенко сборная Украины (художественная гимнастика)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Пограничная: «Последние дни было тяжело, хотелось есть, но мы жертвовали этим ради выступления на Олимпиаде»
Пограничная: «Последние дни было тяжело, хотелось есть, но мы жертвовали этим ради выступления на Олимпиаде»
Olympics Токио-2020
14:42
Оноприенко: «Думаю, хорошо представила Украину. У меня была мечта поехать в Токио»
Оноприенко: «Думаю, хорошо представила Украину. У меня была мечта поехать в Токио»
Olympics Токио-2020
13:51
Сборная Украины вышла в финал групповых упражнений на Олимпийских играх-2020
Сборная Украины вышла в финал групповых упражнений на Олимпийских играх-2020
Olympics Токио-2020
07:58
Оноприенко: «Завтра нужно показать еще больший результат»
Оноприенко: «Завтра нужно показать еще больший результат»
Olympics Токио-2020
6 августа 21:00
Пограничная: «Старалась сделать все, что могу»
Пограничная: «Старалась сделать все, что могу»
Olympics Токио-2020
6 августа 20:00
Оноприенко и Пограничная пробились в финал личного многоборья Игр в Токио
Оноприенко и Пограничная пробились в финал личного многоборья Игр в Токио
Olympics Токио-2020
6 августа 13:22

Новости: Художественная гимнастика

Пограничная: «Последние дни было тяжело, хотелось есть, но мы жертвовали этим ради выступления на Олимпиаде»
Пограничная: «Последние дни было тяжело, хотелось есть, но мы жертвовали этим ради выступления на Олимпиаде»
Токио-2020
14:42
Оноприенко: «Думаю, хорошо представила Украину. У меня была мечта поехать в Токио»
Оноприенко: «Думаю, хорошо представила Украину. У меня была мечта поехать в Токио»
Токио-2020
13:51
Оноприенко и Пограничная остались вне пьедестала после финала в личном многоборье на Играх-2020
Оноприенко и Пограничная остались вне пьедестала после финала в личном многоборье на Играх-2020
Токио-2020
12:46
Сборная Украины вышла в финал групповых упражнений на Олимпийских играх-2020
Сборная Украины вышла в финал групповых упражнений на Олимпийских играх-2020
Токио-2020
07:58
Оноприенко: «Завтра нужно показать еще больший результат»
Оноприенко: «Завтра нужно показать еще больший результат»
Токио-2020
6 августа 21:00
Пограничная: «Старалась сделать все, что могу»
Пограничная: «Старалась сделать все, что могу»
Токио-2020
6 августа 20:00
Оноприенко и Пограничная пробились в финал личного многоборья Игр в Токио
Оноприенко и Пограничная пробились в финал личного многоборья Игр в Токио
Токио-2020
6 августа 13:22
COVID-19 забрал у нее Олимпиаду, которую она называла последней. А теперь лидер сборной Украины заявила, что берет перерыв от спорта
COVID-19 забрал у нее Олимпиаду, которую она называла последней. А теперь лидер сборной Украины заявила, что берет перерыв от спорта
30 июля 09:18
Украинки завоевали серебряные медали на Гран-при Израиля
Украинки завоевали серебряные медали на Гран-при Израиля
17 июля 20:35
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
8
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
3
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
20
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
Все новости