Басова проиграла в утешительном заезде и завершила выступления в Токио-2020
Оноприенко и Пограничная пробились в финал личного многоборья Игр в Токио
Украинки вошли в топ-10 лучших гимнасток турнира
6 августа 13:22
Виктория Оноприенко / Фото - gettyimages.comЗавершились квалификационные соревнования в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
Обе представительницы Украины попали в финал соревнований.
Виктория Оноприенко набрала 95,450 балла и стала 9-й, Кристина Пограничная с 93,100 балла – 10-я.
Отметим, что в финал пробились 10 лучших гимнасток.
Олимпиада-2020. Токио, Япония. Художественная гимнастика. Личное многоборье. Квалификация
1. Дина Аверина (ОКР) – 106,300 балла
2. Арина Аверина (ОКР) – 106,175
3. Линой Ашрам (Израиль) – 103,100
...
9. Виктория Оноприенко (Украина) – 95,450
10. Кристина Пограничная (Украина) – 93,100
Финал в личном многоборье на Играх в Токио состоится 7 августа.
А тем временем украинец Алексей Середа вышел в полуфинал олимпийского турнира по прыжкам с 10-метровой вышки.