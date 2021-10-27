Пограничная и Оноприенко не сумели завоевать медаль ЧМ в упражнениях с обручем
Оноприенко пробилась во второй финал ЧМ за день, но снова осталась без медали
В этот раз до призов украинка не дотянула в упражнениях с мячом
Фото: gettyimages
В Китакюсю, Япония проходит чемпионат мира по художественной гимнастике.
В упражнениях с мячом Виктория Оноприенко набрала 26,200 баллов в квалификации и уверенно пробилась в финал. К сожалению, там за свое выступление украинка получила только 19,100 баллов и стала восьмой.
Золото завоевала россиянка Дина Аверина (29,125), серебро у Арины Авериной (27,675), третье место заняла представительница Беларуси Алина Горносько (27,300).
Результаты финала чемпионата мира в упражнениях с мячом:
Ранее сегодня, 27 октября, Оноприенко стала восьмой в финале в упражнениях с обручем.
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