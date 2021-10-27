Оноприенко пробилась во второй финал ЧМ за день, но снова осталась без медали

В этот раз до призов украинка не дотянула в упражнениях с мячом

Фото: gettyimages В Китакюсю, Япония проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. В упражнениях с мячом Виктория Оноприенко набрала 26,200 баллов в квалификации и уверенно пробилась в финал. К сожалению, там за свое выступление украинка получила только 19,100 баллов и стала восьмой. Золото завоевала россиянка Дина Аверина (29,125), серебро у Арины Авериной (27,675), третье место заняла представительница Беларуси Алина Горносько (27,300). Результаты финала чемпионата мира в упражнениях с мячом: Ранее сегодня, 27 октября, Ранее сегодня, 27 октября, Оноприенко стала восьмой в финале в упражнениях с обручем

Сергей Остапенко