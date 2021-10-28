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Тема дняБудущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 18 лет стал чемпионом мира
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Оноприенко стала седьмой в финале ЧМ в упражнениях с булавами, Пограничная – восьмая

Украинки вновь не зацепились за медали чемпионата мира
Художественная гимнастика
14:18
Оноприенко стала седьмой в финале ЧМ в упражнениях с булавами, Пограничная – восьмая
Кристина Пограничная / Фото: Getty Images

В Китакюсю, Япония, проходит чемпионат мира по художественной гимнастике.

Две украинки – Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко – пробились в финал в упражнениях с булавами.

Там Оноприенко заняла седьмое место, получив за свое выступление 25.550 балла. Пограничная стала восьмой (24.575).

Уже третье золото на ЧМ завоевала россиянка Дина Аверина, серебро у Арины Авериной, бронза – у представительницы Беларуси Алины Горносько.

Результаты финала в упражнениях с булавами:

Напомним, в предыдущий соревновательный день Оноприенко заняла два восьмых места: в упражнениях с обручем и мячом. Пограничная была седьмой в упражнениях с обручем.

Сергей Остапенко
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