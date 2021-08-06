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Оноприенко: «Завтра нужно показать еще больший результат»

Украинка прокомментировала девятое место в квалификации Олимпиады
Olympics Токио-2020
6 августа 21:00
Оноприенко: «Завтра нужно показать еще больший результат»
Виктория Оноприенко / фото - Reuters

Украинская гимнастка Виктория Оноприенко в трансляции UA:Першого прокомментировала девятое место в квалификации Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония) в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике.

«Для меня Олимпиада – это праздник. Я каждый день очень упорно работала и знала, что приехать сюда и представлять мою страну – это моя цель.

Это совсем другие эмоции, здесь больше адреналин. Олимпиаду я не могу сравнить ни с одним соревнованиями, на которых я выступала. Завтра нужно набраться сил и показать еще больший результат».

Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная пробились в финал личного многоборья Игр в Токио.

Рене Тер Велде
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