Пограничная: «Последние дни было тяжело, хотелось есть, но мы жертвовали этим ради выступления на Олимпиаде»
Пограничная и Оноприенко не сумели завоевать медаль ЧМ в упражнениях с обручем
Украинки показали похожий результат
Фото: Instagram Кристины Пограничной
В Китакюсю, Япония проходит чемпионат мира по художественной гимнастике.
Две украинки – Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко пробились в финал в упражнениях с обручем.
В финале Пограничная набрала 24,800 баллов, расположившись на седьмом месте. Оноприенко получила 24,350 баллов – восьмая позиция.
Золото завоевала россиянка Дина Аверина, серебро у представительницы Беларуси Алины Горносько, бронза – итальянки Софии Раффаэли.
Результаты финала чемпионата мира в упражнениях с обручем:
Напомним, накануне чемпионата мира Оноприенко завоевала четыре медали на Гран-при в Марбелье.
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