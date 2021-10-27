Пограничная и Оноприенко не сумели завоевать медаль ЧМ в упражнениях с обручем

Украинки показали похожий результат

Фото: Instagram Кристины Пограничной

В Китакюсю, Япония проходит чемпионат мира по художественной гимнастике.

Две украинки – Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко пробились в финал в упражнениях с обручем.

В финале Пограничная набрала 24,800 баллов, расположившись на седьмом месте. Оноприенко получила 24,350 баллов – восьмая позиция.

Золото завоевала россиянка Дина Аверина, серебро у представительницы Беларуси Алины Горносько, бронза – итальянки Софии Раффаэли.

Результаты финала чемпионата мира в упражнениях с обручем:

Напомним, накануне чемпионата мира Оноприенко завоевала четыре медали на Гран-при в Марбелье.