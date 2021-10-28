Пограничная остановилась в шаге от медали в своем третьем финале ЧМ

Дина Аверина впервые не сумела завоевать золото

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В Китакюсю, Япония проходит чемпионат мира по художественной гимнастике.

Кристина Пограничная в финале упражнений с лентой получила 21.950 баллов – четвертое место. На данный момент это лучший результат украинки на мировом первенстве.

Золото завоевала представительница Беларуси Алина Горносько, а вот Дина Аверина стала второй. Россиянка впервые на турнире упустила первое место. До этого она брала золото в упражнениях с булавами, мячом и обручем.

Результаты финала в упражнениях с лентой:

Напомним, до этого Пограничная заняла седьмое место в упражнениях с обручем и восьмое – в упражнениях с булавами.