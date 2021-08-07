Оноприенко и Пограничная остались вне пьедестала после финала в личном многоборье на Играх-2020
Пограничная: «Последние дни было тяжело, хотелось есть, но мы жертвовали этим ради выступления на Олимпиаде»
Украинская гимнастка – о своем результате на Играх в Токио
14:42
Кристина Пограничная / Фото - gettyimagesУкраинская гимнастка Кристина Пограничная в эфире «UA:Перший» поделилась эмоциями после своего выступления в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
«Я выступила в финале лучше, чем до того. Все четыре вида без потерь. Я довольна и счастлива. И рада, что все закончилось сейчас. И благодарна всем, кто верил и не верил в нас. И спасибо тренерам. Последние дни было тяжело, хотелось есть, но мы жертвовали этим ради выступления. Уже закончилось все».
В финале турнира на Играх в Токио Пограничная заняла 9-ю позицию, набрав 95,100 балла. Другая украинка Виктория Оноприенко замкнула десятку лучших с результатом в 93,350 балла.
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