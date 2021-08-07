Пограничная: «Последние дни было тяжело, хотелось есть, но мы жертвовали этим ради выступления на Олимпиаде»

Украинская гимнастка – о своем результате на Играх в Токио



Кристина Пограничная / Фото - gettyimages Украинская гимнастка Кристина Пограничная в эфире «UA:Перший» поделилась эмоциями после своего выступления в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.



«Я выступила в финале лучше, чем до того. Все четыре вида без потерь. Я довольна и счастлива. И рада, что все закончилось сейчас. И благодарна всем, кто верил и не верил в нас. И спасибо тренерам. Последние дни было тяжело, хотелось есть, но мы жертвовали этим ради выступления. Уже закончилось все».



В финале турнира на Играх в Токио Виктория Оноприенко замкнула десятку лучших с результатом в 93,350 балла.

Украинская гимнасткав эфиреподелилась эмоциями после своего выступления в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.В финале турнира на Играх в Токио Пограничная заняла 9-ю позицию , набрав 95,100 балла. Другая украинказамкнула десятку лучших с результатом в 93,350 балла.

Владимир Кириченко