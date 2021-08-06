Оноприенко и Пограничная пробились в финал личного многоборья Игр в Токио
Пограничная: «Старалась сделать все, что могу»
Украинка прокомментировала десятое место в квалификации Олимпиады
6 августа 20:00
Кристина Пограничная / фото - Getty ImagesУкраинская гимнастка Кристина Пограничная в трансляции UA:Першого прокомментировала десятое место в квалификации Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония) в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике.
«3 вида сделала чисто – довольна. В последнем упражнении с лентой имела ошибки, поэтому немного расстроена. Но я старалась сделать все, что могу. Конечно, хотелось до конца дойти чисто, но, в принципе, я довольна».
Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная пробились в финал личного многоборья Игр в Токио.
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