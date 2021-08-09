Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 10
Футбол (10 событий из 15) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Мец - Лилль 3:3 Окончен
21:45 Монпелье - Марсель 2:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Подолье - ВПК-Агро 3:0 Окончен
17:00 Альянс - Волынь -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Олимпик 0:0 Окончен
18:00 Нива Т - Минай -:- Запланирован
18:00 Николаев - Полесье -:- Запланирован
18:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Заря - Динамо 1:2 Окончен
19:30 Ворскла - ФК Львов 4:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:30 Ужгород - Оболонь -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Десна - Ингулец -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 14) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Црвена Звезда -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Ференцварош -:- Запланирован
20:30 Шахтер - Генк -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Олимпиакос -:- Запланирован
21:00 Митьюлланд - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Монако - Спарта Прага -:- Запланирован
21:30 Янг Бойз - Клуж -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Мальме -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Динамо Загреб -:- Запланирован
22:00 Бенфика - Спартак Москва -:- Запланирован

Ризатдинова: «Эта Олимпиада показала нам неожиданные результаты, став для многих лидеров разочарованием»

Титулованная украинская гимнастка подвела итоги Токио-2020


Olympics Токио-2020
14:07
Ризатдинова: «Эта Олимпиада показала нам неожиданные результаты, став для многих лидеров разочарованием»
Анна Ризатдинова / Фото - lifestyle.24tv.ua
Бронзовый призер Рио-2016, бывшая гимнастка сборной Украины Анна Ризатдинова в Instagram оценила результаты украинских спортсменов на Олимпийских игр в Токио. 

«Две недели Олимпиады пролетели как один день. Поздравляю всю украинскую сборную с победами. Несмотря на такую сложную и длительную подготовку, в этом году наша команда завоевала 19 медалей – это на 8 больше, чем было в Рио. Эта Олимпиада показала нам неожиданные результаты, став для многих лидеров разочарованием, а для молодых гимнасток ошеломляющим успехом. Для меня Олимпиада тоже стала особенной, ведь я впервые находилась не в роли спортсменки или болельщицы, а пробовала себя в журналистике в качестве комментатора соревнований».


«Скажу честно, зачастую спортсмены скептически относятся к журналистам и не всегда хотят давать интервью из-за усталости. За это время я осознала, как важно спортсменам делиться своими первыми эмоциями со всей страной. Я благодарна каналу «UA:Перший» за доверие и возможность быть ведущей «Олимпийской студии». На протяжении двух недель мы вещали о победах и поражениях, поддерживали наших спортсменов, вместе радовались каждой медали и проживали эту Олимпиаду одной большой семьей».


«Я поздравляю всех спортсменов, федерации, тренеров, Национальный олимпийский комитет, Министерство спорта с прекрасными результатами и достойными выступлениями нашей страны. Хочу выразить поддержку спортсменам, которым не удалось в этом году подняться на пьедестал. Следующая Олимпиада в Париже уже не за горами, поэтому желаю вам удачи, веры в себя и в свои силы. Мы с вами».



Напоним, Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпийских игр. Аналитический материал от XSPORT.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Анна Ризатдинова

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Олимпийский призер Ризатдинова сверкнула идеальным прессом на отдыхе в Турции
Олимпийский призер Ризатдинова сверкнула идеальным прессом на отдыхе в Турции
Художественная гимнастика
15 июля 20:59

Новости: Художественная гимнастика

Ризатдинова: «Эта Олимпиада показала нам неожиданные результаты, став для многих лидеров разочарованием»
Ризатдинова: «Эта Олимпиада показала нам неожиданные результаты, став для многих лидеров разочарованием»
Токио-2020
14:07
Украинские гимнастки заняли седьмое место в командном многоборье на ОИ-2020
Украинские гимнастки заняли седьмое место в командном многоборье на ОИ-2020
Токио-2020
8 августа 07:07
Пограничная: «Последние дни было тяжело, хотелось есть, но мы жертвовали этим ради выступления на Олимпиаде»
Пограничная: «Последние дни было тяжело, хотелось есть, но мы жертвовали этим ради выступления на Олимпиаде»
Токио-2020
7 августа 14:42
Оноприенко: «Думаю, хорошо представила Украину. У меня была мечта поехать в Токио»
Оноприенко: «Думаю, хорошо представила Украину. У меня была мечта поехать в Токио»
Токио-2020
7 августа 13:51
Оноприенко и Пограничная остались вне пьедестала после финала в личном многоборье на Играх-2020
Оноприенко и Пограничная остались вне пьедестала после финала в личном многоборье на Играх-2020
Токио-2020
7 августа 12:46
Сборная Украины вышла в финал групповых упражнений на Олимпийских играх-2020
Сборная Украины вышла в финал групповых упражнений на Олимпийских играх-2020
Токио-2020
7 августа 07:58
Оноприенко: «Завтра нужно показать еще больший результат»
Оноприенко: «Завтра нужно показать еще больший результат»
Токио-2020
6 августа 21:00
Пограничная: «Старалась сделать все, что могу»
Пограничная: «Старалась сделать все, что могу»
Токио-2020
6 августа 20:00
Оноприенко и Пограничная пробились в финал личного многоборья Игр в Токио
Оноприенко и Пограничная пробились в финал личного многоборья Игр в Токио
Токио-2020
6 августа 13:22
Все новости

Популярные новости

Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
5
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
19
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 08:22
19
Британский тренер: «Усик убьет Джошуа, если Энтони решит боксировать с ним на дистанции»
Британский тренер: «Усик убьет Джошуа, если Энтони решит боксировать с ним на дистанции»
Бокс Профессиональный бокс
2 августа 10:46
Все новости