Олимпийский призер Ризатдинова сверкнула идеальным прессом на отдыхе в Турции
Ризатдинова: «Эта Олимпиада показала нам неожиданные результаты, став для многих лидеров разочарованием»
Титулованная украинская гимнастка подвела итоги Токио-2020
14:07
Анна Ризатдинова / Фото - lifestyle.24tv.uaБронзовый призер Рио-2016, бывшая гимнастка сборной Украины Анна Ризатдинова в Instagram оценила результаты украинских спортсменов на Олимпийских игр в Токио.
«Две недели Олимпиады пролетели как один день. Поздравляю всю украинскую сборную с победами. Несмотря на такую сложную и длительную подготовку, в этом году наша команда завоевала 19 медалей – это на 8 больше, чем было в Рио. Эта Олимпиада показала нам неожиданные результаты, став для многих лидеров разочарованием, а для молодых гимнасток ошеломляющим успехом. Для меня Олимпиада тоже стала особенной, ведь я впервые находилась не в роли спортсменки или болельщицы, а пробовала себя в журналистике в качестве комментатора соревнований».
«Скажу честно, зачастую спортсмены скептически относятся к журналистам и не всегда хотят давать интервью из-за усталости. За это время я осознала, как важно спортсменам делиться своими первыми эмоциями со всей страной. Я благодарна каналу «UA:Перший» за доверие и возможность быть ведущей «Олимпийской студии». На протяжении двух недель мы вещали о победах и поражениях, поддерживали наших спортсменов, вместе радовались каждой медали и проживали эту Олимпиаду одной большой семьей».
«Я поздравляю всех спортсменов, федерации, тренеров, Национальный олимпийский комитет, Министерство спорта с прекрасными результатами и достойными выступлениями нашей страны. Хочу выразить поддержку спортсменам, которым не удалось в этом году подняться на пьедестал. Следующая Олимпиада в Париже уже не за горами, поэтому желаю вам удачи, веры в себя и в свои силы. Мы с вами».
Напоним, Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпийских игр. Аналитический материал от XSPORT.
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