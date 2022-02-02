Россиянка пошла против Ризатдиновой: «Советую тебе гордиться своей бронзой, так как это был твой потолок»

Аргументированные заявления украинки задели Яну Кудрявцеву за живое

Анна Ризатдинова / Фото: mport.ua

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в художественной гимнастике Яна Кудрявцева в Instagram прокомментировал слова украинки Анны Ризатдиновой, которая заявила, что гимнасткам из России завышают баллы.



Ранее Ризатдинова отметила, что Кудрявцева завоевала серебряную медаль ОИ-2016, несмотря на потерю предмета во время своего выступления. Анна считает, что допусти она такую ошибку, то никогда не завоевала бы бронзу.

«Меня поразили слова Ани про Олимпиаду-2016 и в частности про меня и о том, что я не достойна серебра Олимпийских игр. Я никогда не реагировала на подобное, но после этого интервью мне просто разорвали директ и сообщения. Не буду много рассуждать на эту тему. Для меня самой главной наградой было то, что после моих выступлений зрители из разных стран аплодировали мне стоя, чего к сожалению ты никогда не чувствовала и не почувствуешь. Я очень горжусь своим серебром Олимпиады и тебе советую гордиться своей бронзой, так как это был твой потолок».

Напомним, сборная Украины заняла седьмое место в финале ЧМ с тремя обручами и двумя булавами.