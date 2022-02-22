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Российские художницы отказались участвовать в соревнованиях в Киеве

В марте столица Украины примет этап «Гран-при»
Художественная гимнастика
15:29
Российские художницы отказались участвовать в соревнованиях в Киеве
Фото: vfrg.ru

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила, что Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в киевском этапе «Гран-при»:

«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет».

Соревнования в Киеве запланированы на 14-15 марта.

Накануне Россия признала независимость незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР», которые для всей остальной части мира являются территорией Украины.

Источник: sport-express.ru Сергей Остапенко
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