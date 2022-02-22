Как девочка с алопецией покоряет мир художественной гимнастики
Российские художницы отказались участвовать в соревнованиях в Киеве
В марте столица Украины примет этап «Гран-при»
Фото: vfrg.ru
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила, что Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в киевском этапе «Гран-при»:
«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет».
Соревнования в Киеве запланированы на 14-15 марта.
Накануне Россия признала независимость незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР», которые для всей остальной части мира являются территорией Украины.