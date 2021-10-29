Российский депутат: «Что нам теперь, Крым отдать, что ли? Только это могло бы ослабить давление на российских спортсменов»

Светлана Журова считает, что российским художницам ставят не справедливые оценки

Фото: РИА СПОРТ

В японском Китакюсю проходит чемпионат мира художественной гимнастике. Все золотые медали, кроме одной дисциплины, завоевали представительницы России.

Тем не менее, в России считают, что их гимнасток засуживают, ставя им слишком низкие оценки. На эту тему высказалась Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова:

«К сожалению, к российским спортсменам всегда особое отношение. Каждый раз приходится переживать за судейство. Нам ставят высший балл только в том случае, если исполнили все идеально. Некоторые ребята не могут справиться с такой конкуренцией и несправедливостью и даже меняют гражданство. Каждому ведь хочется, чтобы его оценивали объективно, а не из-за того, что он россиянин. Если такие беспочвенные нападки продолжатся, это станет одной из причин, по которой мы начнем терять талантливых спортсменов. Ребятам просто некуда деваться. Они же хотят реализовывать свои возможности и добиваться успеха. Это идет со времен СССР. Так было всегда. Эффективно бороться с этим почти никогда не удавалось. Ну что нам теперь, Крым отдать, что ли? К сожалению, это единственное, что могло бы ослабить давление на российских спортсменов. Но мы все понимаем, что это никогда не произойдет».

Напомним, среди украинских гимнасток ближе всего к завоеванию медали была Кристина Пограничная.

