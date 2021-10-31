Сборная Украины впервые за четыре года завершила чемпионат мира без медалей

Лучший результат – четвертое место Кристины Пограничной

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В Китакюсю, Япония завершился чемпионат мира по художественной гимнастике.

В индивидуальных соревнованиях Украину представляли Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко. В групповых – Диана Баева, Диана Довганюк, Дарина Дуда, Алина Мельник, Мария Высочанская.

Украинки не сумели завоевать ни одной медали, а лучший результат показала Пограничная, которая стала четвертой в упражнении с лентой. Помимо этого, пятое место было у Оноприенко в индивидуальном многоборье, что также очень престижно.

Медальный зачет выиграли россиянки, которые завоевали 13 медалей, а главной звездой турнира стала Дина Аверина, забравшая практически все золотые наград в индивидуальных дисциплинах (без золота Аверина осталась только в упражнении с лентой).

Второе место заняли представительницы Италии, третье – гимнастки из Беларуси. Стоит отметить, что в Японию не приехала одна из сильнейших команд – сборная Болгарии.

Медальный зачет чемпионата мира по художественной гимнастике:

На предыдущем чемпионате мира в 2019 году в Баку Украина завоевала одну медаль – бронзу Влады Никольченко с булавами. В 2018 году также был один пьедестал – третье место в упражнениях с 3 мячами и 2 лентами.

Чемпионат мира-2017 был последним без медалей для нашей сборной, тогда как на предыдущем мировом первенстве Украина взяла четыре бронзы – к каждой из них была причастна Анна Ризатдинова.