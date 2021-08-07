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Сборная Украины вышла в финал групповых упражнений на Олимпийских играх-2020
Подопечные Ирины Дерюгиной показали 6-й результат в квалификации
07:58
Сборная Украины по художественной гимнастике / Фото - gettyimagesСборная Украины по художественной гимнастике пробилась в финал групповых упражнений на Олимпийских играх в Токио.
Украинки завершили квалификацию с результатом в 82,700 баллов, который позволил им стать шестыми.
В состав команды вошли Мариола Боднарчук, Дарина Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк, Мария Высочанская.
Отметим, что в финал вышли 8 лучших команд из 14.
Олимпийские игры. Токио-2020. Художественная гимнастика. Квалификация
1. Болгария – 91,800
2. ОКР – 89,050
3. Италия – 87,150
4. Израиль – 84,650
5. Китай – 83,600
6. Украина – 82,700
7. Япония – 79,725
8. Беларусь – 79,650
Финальные соревнования состоятся 8 августа.
Накануне украинки Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная пробились в финал личного многоборья Игр в Токио.
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