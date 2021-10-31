Сборная Украины заняла седьмое место в финале ЧМ с тремя обручами и двумя булавами

На турнире в Японии украинки не завоевали ни одной медали

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В Китакюсю, Япония завершился чемпионат мира по художественной гимнастике.

Последним видом программы были командные упражнения с тремя обручами и двумя булавами. Сборная Украины в составе Марии Высочанской, Дарьи Дуды, Дианы Баевой, Алины Мельник и Дианы Довганюк в финале заняла седьмое место, получив за свое выступление 38,550 баллов.

Золото завоевали представительницы Италии, серебро – россиянки, бронзу – японки.

Результаты финала:

В командном многоборье украинки заняли восьмое место.

Таким образом, на чемпионате мира сборная Украины не сумела завоевать ни одной медали. Лучший результат украинок – четвертое место Кристины Пограничной в упражнении с лентой.



На предыдущем чемпионате мира в 2019 году в Баку Украина завоевала одну медаль – бронзу Влады Никольченко с булавами. В 2018 году также был один пьедестал – третье место в упражнениях с 3 мячами и 2 лентами.

Чемпионат мира-2017 был последним без медалей для нашей сборной, тогда как на передующем ему мировом первенстве Украина взяла четыре бронзы – к каждой из них была причастна Анна Ризатдинова.