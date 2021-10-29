Оноприенко и Пограничная выступят в финале многоборья чемпионата мира
Сборная Украины заняла восьмое место в командном многоборье на ЧМ
Пока в Японии украинские гимнастики не завоевали ни одной медали
29 октября 14:55
Фото: Getty Images
В Китакюсю, Япония проходит чемпионат мира по художественной гимнастике.
29 октября завершились соревнования в командном многоборье. Сборная Украины в составе Марии Высочанской, Дарьи Дуды, Дианы Баевой, Алины Мельник и Дианы Довганюк заняла восьмое место. Общий балл украинок – 75.700.
Золото завоевали россиянки, серебро – итальянки, бронзу – представительницы Беларуси.
Результаты финала в командном многоборье:
Напомним, лучший результат украинок в Китакюсю – четвертое место Кристины Пограничной в упражнении с лентой.
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