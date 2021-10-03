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Состав сборной Украины на чемпионат мира по художественной гимнастике
Соревнования пройдут с 27 по 31 октября
3 октября 15:42
Фото: Getty Images
Известен состав сборной Украины на чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.
В индивидуальных соревнованиях Украину представят Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко, Николь Красюк.
На групповых соревнованиях выступят Диана Баева, Диана Довганюк, Дарина Дуда, Алина Мельник, Кристина Опря, Мария Высочанская.
Напомним, на Олимпийских играх-2020 в Токио в индивидуальных соревнованиях Украину представляли Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная. Обе спортсменки квалифицировались в финал личного многоборья, но заняли 9-е и 10-е места соответственно.
В командных соревнованиях украинки показали седьмой результат.
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