Состав сборной Украины на чемпионат мира по художественной гимнастике

Соревнования пройдут с 27 по 31 октября

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Известен состав сборной Украины на чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

В индивидуальных соревнованиях Украину представят Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко, Николь Красюк.

На групповых соревнованиях выступят Диана Баева, Диана Довганюк, Дарина Дуда, Алина Мельник, Кристина Опря, Мария Высочанская.

Напомним, на Олимпийских играх-2020 в Токио в индивидуальных соревнованиях Украину представляли Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная. Обе спортсменки квалифицировались в финал личного многоборья, но заняли 9-е и 10-е места соответственно.

В командных соревнованиях украинки показали седьмой результат.