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Спорт вне политики? российские гимнастки вышли на сцену с буквой Z во время концерта-митинга в поддержку войны в Украине

24-ый день полномасштабной войны на территории Украины
Художественная гимнастика
09:00
Спорт вне политики? российские гимнастки вышли на сцену с буквой Z во время концерта-митинга в поддержку войны в Украине
сестры аверины

18 марта российские власти устроили в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма и в поддержку войны в Украине  концерт-митинг, в ходе которого на сцену вышли многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры аверины. У спортсменок на груди была изображена буква Z, которая стала символом нападения россии на Украину. На ситуацию незамедлительно отреагировала украинская дзюдистка Дарья Белодед:

   

Ранее XSPORT.ua опубликовал реакцию каратистки Анжелики Терлюги на концерт в москве.


Источник: XSPORT
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