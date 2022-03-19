Спорт вне политики? российские гимнастки вышли на сцену с буквой Z во время концерта-митинга в поддержку войны в Украине
24-ый день полномасштабной войны на территории Украины
сестры аверины
18 марта российские власти устроили в честь восьмой годовщины незаконной оккупации Крыма и в поддержку войны в Украине концерт-митинг, в ходе которого на сцену вышли многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры аверины. У спортсменок на груди была изображена буква Z, которая стала символом нападения россии на Украину. На ситуацию незамедлительно отреагировала украинская дзюдистка Дарья Белодед:
Ранее XSPORT.ua опубликовал реакцию каратистки Анжелики Терлюги на концерт в москве.
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