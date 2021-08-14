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Тренер Ашрам – о протестах россиян в Токио-2020: «Это действительно неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать»

Айелет Зуссман отметила объективное судейство на Олимпийских играх

Художественная гимнастика
12:59
Тренер Ашрам – о протестах россиян в Токио-2020: «Это действительно неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать»
Линой Ашрам / Фото - gettyimages
Тренер олимпийской чемпионки Токио-2020 по художественной гимнастике Линой Ашрам, Айелет Зуссман, поделилась мыслями относительно споров о судействе на Играх в столице Японии.

Цитируе Зуссман Ynet

Встречались ли вы с тренерами российских близнецов Дины и Арины Авериных, которые оспаривали победу Линой?

«Нет, и это действительно неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать. Однако я встречалась с тренером Алины Горносько из Беларуси, которая заняла третье место. Против этого они (россияне) тоже протестовали, потому что Арина Аверина стала только четвертой. По-моему, все, кто стоял на пьедестале, должны были там быть».


На Олимпийских играх-2020 в Токио российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебро, однако после завершения соревнований спортсменка не смогла сдержать слез, ведь была уверенна, что победила, но ее засудили. Во время турнира российская команда несколько раз подавала протест на судейские оценки.
Владимир Кириченко
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