В Токио-2020 украинские легкоатлеты взяли только одну медаль, но выступили лучше, чем в Рио-2016
Тренер Ашрам – о протестах россиян в Токио-2020: «Это действительно неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать»
Айелет Зуссман отметила объективное судейство на Олимпийских играх
Линой Ашрам / Фото - gettyimagesТренер олимпийской чемпионки Токио-2020 по художественной гимнастике Линой Ашрам, Айелет Зуссман, поделилась мыслями относительно споров о судействе на Играх в столице Японии.
Цитируе Зуссман Ynet.
Встречались ли вы с тренерами российских близнецов Дины и Арины Авериных, которые оспаривали победу Линой?
«Нет, и это действительно неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать. Однако я встречалась с тренером Алины Горносько из Беларуси, которая заняла третье место. Против этого они (россияне) тоже протестовали, потому что Арина Аверина стала только четвертой. По-моему, все, кто стоял на пьедестале, должны были там быть».
На Олимпийских играх-2020 в Токио российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебро, однако после завершения соревнований спортсменка не смогла сдержать слез, ведь была уверенна, что победила, но ее засудили. Во время турнира российская команда несколько раз подавала протест на судейские оценки.