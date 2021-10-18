Украинская гимнастка выиграла четыре медали Гран-при в Марбелье

На счету Виктории Оноприенко два серебра и две бронзы

Украинская гимнастка Виктория Оноприенко завоевала четыре медали на Гран-при в Марбелье. 18-летняя спортсменка взяла два серебра (многоборье, лента) и две бронзы (булава, обруч).

Видео показательного выступления Оноприенко в Марбелье:

Ранее Оноприенко оценила свое выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио.