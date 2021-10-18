Оноприенко: «Думаю, хорошо представила Украину. У меня была мечта поехать в Токио»
Украинская гимнастка выиграла четыре медали Гран-при в Марбелье
На счету Виктории Оноприенко два серебра и две бронзы
Украинская гимнастка Виктория Оноприенко завоевала четыре медали на Гран-при в Марбелье. 18-летняя спортсменка взяла два серебра (многоборье, лента) и две бронзы (булава, обруч).
Видео показательного выступления Оноприенко в Марбелье:
Ранее Оноприенко оценила свое выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио.
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