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Украинские гимнастки заняли седьмое место в командном многоборье на ОИ-2020

Олимпиада для Украины завершена
Olympics Токио-2020
07:07
Украинские гимнастки заняли седьмое место в командном многоборье на ОИ-2020
Фото: Getty Images

Сборная Украины по художественной гимнастике заняла седьмое место в командном многоборье на Олимпийских играх-2020.

Золото взяла Болгария, серебро – представительницы Олимпийского комитета России, бронзу – Италия.

 

На этом Олимпийские игры для Украины закончены. В Токио украинские атлеты взяли 19 медалей, повторив достижение Лондона-2012, однако, независимо от результатов последнего соревновательного дня, в медальном зачете Украина займет наихудшее место в своей истории.

Сергей Остапенко
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