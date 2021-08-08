Старикова завоевала серебро ОИ-2020 и помогла Украине повторить достижение Лондона-2012
Украинские гимнастки заняли седьмое место в командном многоборье на ОИ-2020
Олимпиада для Украины завершена
07:07
Фото: Getty Images
Сборная Украины по художественной гимнастике заняла седьмое место в командном многоборье на Олимпийских играх-2020.
Золото взяла Болгария, серебро – представительницы Олимпийского комитета России, бронзу – Италия.
На этом Олимпийские игры для Украины закончены. В Токио украинские атлеты взяли 19 медалей, повторив достижение Лондона-2012, однако, независимо от результатов последнего соревновательного дня, в медальном зачете Украина займет наихудшее место в своей истории.