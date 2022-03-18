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Украинские художницы поблагодарили Сергея Бубку и НОК Украины

Фонд солидарности продолжает работу!
Художественная гимнастика
08:56
Украинские художницы поблагодарили Сергея Бубку и НОК Украины

Сборная Украины по художественной гимнастике на своей странице в Facebook поблагодарила президента НОК Украины Сергея Бубку и президента МОК Томаса Баха за поддержку в сложное военное время:

«Подяка від збірної команди України з художньої гімнастики!

Ми продовжуємо тренуватися. Ми продовжуємо готуватися до змагань. Ми хочемо, щоб наш прапор побачили на всіх міжнародних аренах. Кожен день ми робимо все для цього. 

Ми дякуємо Фонду солідарності для допомоги олімпійської спільноти та спортивного руху України, особисто Президенту НОК Серію Бубці. І велика вдячність Томасу Баху за його ініциативу створення фонду. Ми разом!

Федерація художньої гімнастики України висловлює слова щирої вдячності за вагому підтримку спортсменів та тренерів у цей нелегкий час для всіх Українців».

Александр Сукманский
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Теги

Сергей Бубка Томас Бах НОК (Украины)

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