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В России бушует скандал из-за второго места Авериной. Считают, что на ОИ-2020 ее «засудила» судья из Украины

Так ли это?
Olympics Токио-2020
07:30
В России бушует скандал из-за второго места Авериной. Считают, что на ОИ-2020 ее «засудила» судья из Украины
Фото: Olympics

На Олимпийских играх-2020 в Токио российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебро, однако после завершения соревнований спортсменка не смогла сдержать слез, ведь была уверенна, что победила, но ее засудили.

 

Вокруг ситуации с Авериной в России поднялся большой скандал, а некоторые спортивный функционеры, а также рядовые болельщики заявили, что Аверина осталась без золота ОИ-2020 из-за Натальи Еременой из Украины, которая входила в судейскую комиссию. По мнению приверженцев теории заговора против ОКР, Еремена ставила низкие оценки Авериной.

Так ли это? Конечно, нет!

По ссылке вы можете ознакомиться с оценками Еременой для Авериной. В протоколе видно, что от украинки российская гимнастка получила оценки выше, чем ставшая чемпионкой израильтянка Линой Ашрам.

Об этом же у себя в Facebook написала судья международной категории Лидия Виноградная:

«При чем тут украинская судья?! Если вы умеете читать протокол, то увидели бы, что в трудности предмета, где судила украинская судья, Дина выиграла у Линой».

Мы тоже хороши: в Украине критикуют Ярославу Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой.

Сергей Остапенко
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Комментарии 1

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10 августа 2021г. 12:42
Можно подумать, судья из Украины одна судила гимнастку. Даже если бы ниже оценку поставила - Ирина Винер всю свою сознательную жизнь и Анну Бессонову засуживала, когда толстожопая Кабаева роняла ленту, обруч и допускала грубейшие ошибки - при этом становилась олимпийской чемпионкой; и Евгения Канаева то же самое. Эта змея Ирина Винер ДЕЙСТВИТЕЛЬНО засуживала абсолютно все страны во всех упражнениях в художественной гимнастике. Вот где надо было вовремя возмущаться и не допускать Ирину Винер ни к судейству, и тщательно проверять абсолютно всех судей - а ещё лучше назначать их за час до соревнований, или даже за 15 минут до соревнований по художественной гимнастике.
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