В России бушует скандал из-за второго места Авериной. Считают, что на ОИ-2020 ее «засудила» судья из Украины

Так ли это?

Фото: Olympics

На Олимпийских играх-2020 в Токио российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебро, однако после завершения соревнований спортсменка не смогла сдержать слез, ведь была уверенна, что победила, но ее засудили.

Вокруг ситуации с Авериной в России поднялся большой скандал, а некоторые спортивный функционеры, а также рядовые болельщики заявили, что Аверина осталась без золота ОИ-2020 из-за Натальи Еременой из Украины, которая входила в судейскую комиссию. По мнению приверженцев теории заговора против ОКР, Еремена ставила низкие оценки Авериной.

Так ли это? Конечно, нет!

По ссылке вы можете ознакомиться с оценками Еременой для Авериной. В протоколе видно, что от украинки российская гимнастка получила оценки выше, чем ставшая чемпионкой израильтянка Линой Ашрам.

Об этом же у себя в Facebook написала судья международной категории Лидия Виноградная:

«При чем тут украинская судья?! Если вы умеете читать протокол, то увидели бы, что в трудности предмета, где судила украинская судья, Дина выиграла у Линой».

Мы тоже хороши: в Украине критикуют Ярославу Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой.