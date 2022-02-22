Виноградная: «Донбасс – родина Дерюгиной. Если будем бояться проводить турнир, то этим делу не поможешь»

Фото: facebook.com/team.ukraine.rg

Украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная сообщила, что международный турнир серии «Гра-при» «Кубок Дерюгиной-2022» должен пройти в запланированные сроки – 14-15 марта. Слова Виноградной приводит телеграм-канал Ukrainian RG Fans chat:

Мы планируем провести кубок. В конце концов, Альбине Николаевне Дерюгиной 90 лет. Донбасс – ее родина. Душа болит за все это.

Но если мы будем бояться, то этим делу не поможешь. Мы должны продолжать работать и с оптимизмом смотреть в будущее.

Как главный судья соревнований, я против соревнований онлайн. Это профанация спорта. Если команды не приедут – мы проведем всеукраинский турнир.

До марта еще далеко, смысла сейчас выдумывать велосипед нет».