Финалы Олимпийских игр в академической гребле перенесены

В Токио возникли неблагоприятные погодные условия





Фото: WorldRowing

На Олимпийских играх-2020 в Токио с 27 на 28 июля перенесены финалы по академической гребле у мужских и женских четверках, сообщает World Rowing.



По информации Международной федерации, перенос связан с плохими погодными условиями. По предварительной информации, 27 июля в Токио ожидается сильный ветер.

Напомним, ранее в Токио в мужской парной двойке был установлен новый олимпийский рекорд.