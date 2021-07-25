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Финалы Олимпийских игр в академической гребле перенесены
В Токио возникли неблагоприятные погодные условия
25 июля 14:06
Фото: WorldRowing
На Олимпийских играх-2020 в Токио с 27 на 28 июля перенесены финалы по академической гребле у мужских и женских четверках, сообщает World Rowing.
По информации Международной федерации, перенос связан с плохими погодными условиями. По предварительной информации, 27 июля в Токио ожидается сильный ветер.
Напомним, ранее в Токио в мужской парной двойке был установлен новый олимпийский рекорд.
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