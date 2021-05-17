Украина установила антирекорд по количеству олимпийских лицензий в академической гребле

Единственную путевку в мужской двойке (легкая пара) добыли Хмара и Ковалев

Игорь Хмара и Станислав Ковалев / Фото: facebook.com/rowingukraine

Завершился отбор на Олимпийские игры-2020 в академической гребле.



Украину в Токио-2020 представят лишь в одной дисциплине, что является антирекордом. Единственную лицензию добыл экипаж мужской двойки (легкая пара) Игорь Хмара и Станислав Ковалев.

Впервые в истории Украина не смогла отобраться в парных четверках. Начиная с 1996 года мужская и женская команды в этих дисциплинах не пропускали Олимпийские Игры и только в них Украина добывала медали на ОИ. В Рио-2016 в академической гребле Украина была представлена именно в мужской и женской парных четверках.

Напомним, что на чемпионате Европы в Варезе, Италия, украинские паралимпийцы добыли три лицензии на ОИ-2020.