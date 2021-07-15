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Второй год без планетарного форума. Чемпионат мира по академической гребле вновь отменен

Турнир должен был состояться в китайском Шанхае
Гребля академическая
11:58
Второй год без планетарного форума. Чемпионат мира по академической гребле вновь отменен
Академическая гребля / Фото - worldrowing.com
Чемпионат мира по академической гребле 2021 года отменен из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации гребного спорта (World Rowing).

Турнир должен был состоятся в Шанхае (Китай) с 17 по 24 октября.

Исполком World Rowing искал варианты проведения планетарного форума в другом городе, однако пришел к выводу, что времени для поиска нового хозяина турнира и для его подготовки недостаточно. 

Напомним, чемпионат мира-2020 в Бледе (Словения) также был отменен из-за коронавируса. 

Украину на Олимпийских играх в Токио гребцы представят лишь в одной дисциплине.
Владимир Кириченко
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коронавирус

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