Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ отменен за два месяца до старта
Второй год без планетарного форума. Чемпионат мира по академической гребле вновь отменен
Турнир должен был состояться в китайском Шанхае
11:58
Академическая гребля / Фото - worldrowing.comЧемпионат мира по академической гребле 2021 года отменен из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации гребного спорта (World Rowing).
Турнир должен был состоятся в Шанхае (Китай) с 17 по 24 октября.
Исполком World Rowing искал варианты проведения планетарного форума в другом городе, однако пришел к выводу, что времени для поиска нового хозяина турнира и для его подготовки недостаточно.
Напомним, чемпионат мира-2020 в Бледе (Словения) также был отменен из-за коронавируса.
Украину на Олимпийских играх в Токио гребцы представят лишь в одной дисциплине.
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