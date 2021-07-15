Второй год без планетарного форума. Чемпионат мира по академической гребле вновь отменен

Турнир должен был состояться в китайском Шанхае

Академическая гребля / Фото - worldrowing.com

Чемпионат мира по академической гребле 2021 года отменен из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщается наМеждународной федерации гребного спорта (World Rowing).Турнир должен был состоятся в Шанхае (Китай) с 17 по 24 октября.Исполком World Rowing искал варианты проведения планетарного форума в другом городе, однако пришел к выводу, что времени для поиска нового хозяина турнира и для его подготовки недостаточно.Напомним, чемпионат мира-2020 в Бледе (Словения) также был отменен из-за коронавируса.