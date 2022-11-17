Шевченко: «Сейчас не могу думать о возвращении к работе тренера»
Андрей Шевченко – вице-президент НОК Украины
Ранее легенда мирового футбола был избран членом организации
17 ноября 18:57
Андрей Шевченко / Фото - FacebookНа генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета Украины были избраны вице-президенты организации.
Первым вице-президентом НОК стал Алексей Перевезинцев. Также эту должность получили экс-наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, Мария Булатова и Алексей Днепров.
За 106 голосов, против – 5, воздержалось – 9.
Ранее Шевченко был избран членом НОК.
Напомним, что Вадим Гутцайт стал новым президентом организации, оставив позади своего главного конкурента Жана Беленюка.