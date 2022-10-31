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Беленюк будет баллотироваться в президенты НОК Украины

Он объявил об это в своем Facebook
Olympics
31 октября 18:49
Беленюк будет баллотироваться в президенты НОК Украины
Фото: Facebook

Народный депутат Украины Жан Беленюк сообщил, что будет баллотироваться в президенты НОК Украины.

Место будет вакантным в ноябре. Нынешний глава НОК Сергей Бубка покинет свой пост в ближайшее время.

На эту должность также будет претендовать нынешний министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Андрей Усмонов
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Теги

Жан Беленюк Сергей Бубка НОК (Украины)

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