Бубка в ноябре покинет должность президента НОК Украины. Главные кандидаты – Гутцайт и Беленюк
Беленюк будет баллотироваться в президенты НОК Украины
Он объявил об это в своем Facebook
31 октября 18:49
Фото: Facebook
Народный депутат Украины Жан Беленюк сообщил, что будет баллотироваться в президенты НОК Украины.
Место будет вакантным в ноябре. Нынешний глава НОК Сергей Бубка покинет свой пост в ближайшее время.
На эту должность также будет претендовать нынешний министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
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