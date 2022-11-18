Беленюк отреагировал на скандальное заявление Баха, упомянув Гутцайта и Бубку
Беленюк – о голосовании за пост президента НОК Украины: «Сегодня старая система победила»
Жан верит в большое будущее украинского олимпийского движения
17 ноября 19:34
Фото: Telegram Беленюка
Олимпийский чемпион Жан Беленюк прокомментировал избрание Вадима Гутцайта новым президентом Национального олимпийского комитета:
Друзья, мы с вами достойно прошли эту предвыборную кампанию!
Я горжусь своей командой, горжусь своей программой и тем, что мы были с вами полностью открыты!
Я благодарен нашей медийной команде, благодарен президентам, которые обратились ко мне и поддержали нас, благодарен своей семье и коллегам по спорту!
Верю, что у нас еще большое будущее в украинском олимпийском движении, и оно начнется тогда, когда новая Украина будет готова к переменам!
Сегодня старая система победила или победила онлайн система голосования.
Напомним, что Гутцайт получил больше 80% голосов.
Комментарии 1
все що було порядного рядом зі мною зникли,їх з,їли хапуги ,так що поспівчуваємо молодому президенту нелегку долю він обрав собі