Беленюк – о голосовании за пост президента НОК Украины: «Сегодня старая система победила»

Фото: Telegram Беленюка

Олимпийский чемпион Жан Беленюк прокомментировал избрание Вадима Гутцайта новым президентом Национального олимпийского комитета:



Я горжусь своей командой, горжусь своей программой и тем, что мы были с вами полностью открыты!

Я благодарен нашей медийной команде, благодарен президентам, которые обратились ко мне и поддержали нас, благодарен своей семье и коллегам по спорту!

Верю, что у нас еще большое будущее в украинском олимпийском движении, и оно начнется тогда, когда новая Украина будет готова к переменам!

Сегодня старая система победила или победила онлайн система голосования.