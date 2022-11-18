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Беленюк – о голосовании за пост президента НОК Украины: «Сегодня старая система победила»

Жан верит в большое будущее украинского олимпийского движения
Olympics
17 ноября 19:34
Беленюк – о голосовании за пост президента НОК Украины: «Сегодня старая система победила»
Фото: Telegram Беленюка

Олимпийский чемпион Жан Беленюк прокомментировал избрание Вадима Гутцайта новым президентом Национального олимпийского комитета:

Друзья, мы с вами достойно прошли эту предвыборную кампанию!

Я горжусь своей командой, горжусь своей программой и тем, что мы были с вами полностью открыты!

Я благодарен нашей медийной команде, благодарен президентам, которые обратились ко мне и поддержали нас, благодарен своей семье и коллегам по спорту!

Верю, что у нас еще большое будущее в украинском олимпийском движении, и оно начнется тогда, когда новая Украина будет готова к переменам!

Сегодня старая система победила или победила онлайн система голосования.

Напомним, что Гутцайт получил больше 80% голосов.

Источник: Telegram канал Жана Беленюка Олег Шумейко-младший
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Жан Беленюк

Комментарии 1

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18 ноября 2022г. 10:17
на жаль це не тільки в спорті,але це наслідки 30ти літнього розкрадання держави і тупості політичного мислення керівників  її,я трошки пожив і якось задумався,а якби мені дали керівну посаду в країні,скільки чесних і відданих державі я міг би взяти в команду- таких нема,
все що було  порядного рядом зі мною зникли,їх з,їли хапуги ,так що поспівчуваємо молодому президенту нелегку долю він обрав собі
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