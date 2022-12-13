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Бывший премьер-министр Финляндии: «Я не вижу причин для участия россиян в Олимпиаде»

Политик объяснил, почему россияне не заслуживают на большой спорт
Olympics
13 декабря 08:29
Бывший премьер-министр Финляндии: «Я не вижу причин для участия россиян в Олимпиаде»
Александр Стубб

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб в Twitter выступил против участия российских спортсменов в Олимпийских играх из-за войны в Украине.

«Я не вижу причин, позволяющих российским спортсменам иметь возможность участвовать в Олимпиаде, пока россия грубо нарушает международное право. Частью санкций является изоляция от спорта. Действия имеют последствия. Все может измениться. Но пока они этого не сделают, никакой Олимпиады для россии не должно быть».

Как сообщалось, ранее президент НОК США выступила за допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.

Карен Агабекян
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