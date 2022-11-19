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Гутцайт: «Не понимаю: Беленюк еще борец или депутат, или кто – не знаю»

Новоиспеченный президент НОК – о критике своего экс-оппонента
Olympics
11:25
Гутцайт: «Не понимаю: Беленюк еще борец или депутат, или кто – не знаю»
Вадим Гутцайт / Фото - suspilne.media
Президент НОК Украины Вадим Гутцайт отреагировал на критику Жана Беленюка по поводу того, что голосование на Генассамблее организации проводилось в режиме онлайн.

«Это не претензии, а мнение Жана Беленюка. Каждый человек имеет право на свое мнение в демократическом государстве. Проходило все на международной платформе Lumi. На ней выбирали президента МОК. Это самая лучшая платформа в мире».


«За меня отдали 123 голоса, мой оппонент Жан Беленюк получил 22. Поэтому вы понимаете, как кто работает в нашей стране и имеет уважение в олимпийском комитете. А насчет онлайн-формата – когда начался Сovid, многое начало проходить онлайн. Многие члены Олимпийского комитета находятся за границей, в разных городах. Поэтому хочу сказать, что все проходило честно и демократично».


«Желаю своему оппоненту крепкого здоровья. Не понимаю: он еще борец или депутат, или кто – не знаю. Желаю, чтобы он и боролся и побеждал, потому что нам нужны медали, и занимался депутатской деятельностью».


Напомним, Беленюк был одним из кандидатов на должность президента НОК, однако проиграл выборы действующему Министру молодежи и спорта Украины.
Источник: suspilne.media Владимир Кириченко
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Теги

Вадим Гутцайт Жан Беленюк НОК (Украины)

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