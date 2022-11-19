Гутцайт – президент Национального олимпийского комитета Украины
Гутцайт: «Верю в Украину, победу и нашу спортивную семью»
Функционер стал новым президентом Национального олимпийского комитета
18 ноября 13:03
Фото: Facebook Гутцайта
Новоиспеченный глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в Facebook поделился эмоциями после избрания на должность президента НОК:
«Сегодня особый для меня день – день новых начинаний и большого старта.
Спасибо за доверие каждому, кто поверил в меня и мое видение развития Национального олимпийского комитета в международном измерении, спорта в Украине и воспитания настоящих чемпионов.
Благодарю каждого, кто был со мной рядом и готов идти дальше, прилагая максимум знаний и усилий для восстановления и процветания нашего государства, спортивного будущего и утверждения олимпийских ценностей.
Впереди много работы, и мы справимся. Верю в Украину, победу и нашу спортивную семью».
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