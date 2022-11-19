Гутцайт: «Верю в Украину, победу и нашу спортивную семью»

Фото: Facebook Гутцайта

Новоиспеченный глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в Facebook поделился эмоциями после избрания на должность президента НОК:

Спасибо за доверие каждому, кто поверил в меня и мое видение развития Национального олимпийского комитета в международном измерении, спорта в Украине и воспитания настоящих чемпионов.

Благодарю каждого, кто был со мной рядом и готов идти дальше, прилагая максимум знаний и усилий для восстановления и процветания нашего государства, спортивного будущего и утверждения олимпийских ценностей.

Впереди много работы, и мы справимся. Верю в Украину, победу и нашу спортивную семью».