Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:15
Смешанные единоборства. Combate Global
11:55
Гандбол. Бундеслига 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запорожье)

Гутцайт: «Верю в Украину, победу и нашу спортивную семью»

Функционер стал новым президентом Национального олимпийского комитета
Olympics
18 ноября 13:03
Гутцайт: «Верю в Украину, победу и нашу спортивную семью»
Фото: Facebook Гутцайта

Новоиспеченный глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в Facebook поделился эмоциями после избрания на должность президента НОК:

«Сегодня особый для меня день – день новых начинаний и большого старта.

Спасибо за доверие каждому, кто поверил в меня и мое видение развития Национального олимпийского комитета в международном измерении, спорта в Украине и воспитания настоящих чемпионов.

Благодарю каждого, кто был со мной рядом и готов идти дальше, прилагая максимум знаний и усилий для восстановления и процветания нашего государства, спортивного будущего и утверждения олимпийских ценностей.

Впереди много работы, и мы справимся. Верю в Украину, победу и нашу спортивную семью».


«Старая система победила» – комментарий Жана Беленюка после итогов выборов в президенты НОК.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Вадим Гутцайт

Комментарии 2

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
19 ноября 2022г. 10:27
зе вор,и Гутцайт обычный член зеленой команды
0 0
Ответить
18 ноября 2022г. 18:16
Поэтому и шуфричи появились в составе НОК
0 0
Ответить

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Гутцайт: «Не понимаю: Беленюк еще борец или депутат, или кто – не знаю»
Гутцайт: «Не понимаю: Беленюк еще борец или депутат, или кто – не знаю»
Olympics
11:25
Гутцайт: «Сейчас у меня в приоритете будет НОК Украины»
Гутцайт: «Сейчас у меня в приоритете будет НОК Украины»
Olympics
01:51
Гутцайт – о Шуфриче и Суркисе: «Мы их выводим из членства НОК. На этом их пребывание заканчивается»
Гутцайт – о Шуфриче и Суркисе: «Мы их выводим из членства НОК. На этом их пребывание заканчивается»
Olympics
18 ноября 20:17
1
Баюл в агрессивной манере обратилась к Гутцайту
Баюл в агрессивной манере обратилась к Гутцайту
Фигурное катание
18 ноября 14:35
Гутцайт – президент Национального олимпийского комитета Украины
Гутцайт – президент Национального олимпийского комитета Украины
Olympics
17 ноября 17:58
3
Сегодня состоятся выборы нового президента НОК Украины
Сегодня состоятся выборы нового президента НОК Украины
Olympics
17 ноября 11:09

Новости: Olympics

Гутцайт: «Не понимаю: Беленюк еще борец или депутат, или кто – не знаю»
Гутцайт: «Не понимаю: Беленюк еще борец или депутат, или кто – не знаю»
11:25
Беленюк: «Представители разных федераций попросили меня возглавить их сопротивление»
Беленюк: «Представители разных федераций попросили меня возглавить их сопротивление»
09:10
Гутцайт: «Сейчас у меня в приоритете будет НОК Украины»
Гутцайт: «Сейчас у меня в приоритете будет НОК Украины»
01:51
Гутцайт – о Шуфриче и Суркисе: «Мы их выводим из членства НОК. На этом их пребывание заканчивается»
Гутцайт – о Шуфриче и Суркисе: «Мы их выводим из членства НОК. На этом их пребывание заканчивается»
18 ноября 20:17
Витольд Банька переизбран на должность президента WADA
Витольд Банька переизбран на должность президента WADA
18 ноября 19:36
Зозуля: «На выборах НОК на нас вылили ведро с кровью и костями погибших»
Зозуля: «На выборах НОК на нас вылили ведро с кровью и костями погибших»
18 ноября 18:42
Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины
Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины
18 ноября 18:38
НОК без двух Андреев. Павелко вслед за Шевченко приостановил свое членство
НОК без двух Андреев. Павелко вслед за Шевченко приостановил свое членство
18 ноября 17:57
Шевченко покинул должность в НОК спустя день после назначения и объяснил причину такого решения
Шевченко покинул должность в НОК спустя день после назначения и объяснил причину такого решения
18 ноября 16:51
Все новости

Популярные новости

Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:40
3
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 11:59
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Футбол Украинские легионеры
18 ноября 13:05
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Бокс Профессиональный бокс
14 ноября 07:15
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 07:50
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 15:31
Все новости