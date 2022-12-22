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МОК разрешил мужчинам выступать в синхронном плавании на Олимпиаде в Париже

Это историческое событие
Olympics
22 декабря 13:59
МОК разрешил мужчинам выступать в синхронном плавании на Олимпиаде в Париже
Фото: Twitter
Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях в синхронном плавании на Олимпийских играх. Об этом сообщается на сайте Международной федерации плавания.

Президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам заявил: 

Это объявление знаменует собой веху в истории синхронного плавания. Эволюция вида спорта в направлении инклюзивности идет быстрыми темпами, и это решение МОК и Международной федерации плавания поможет нам стать примером для всего олимпийского движения.

Водные виды спорта универсальны, и мужчины отлично зарекомендовали себя в синхронном плавании. Я с нетерпением жду возможности увидеть это новшество, которое будет представлено всему миру в Париже. Включение мужчин – это большая заслуга всех тех, кто много лет работал над тем, чтобы это произошло.


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Денис Седашов
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Париж-2024

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