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Президент НОК Дании: «Поражение россиянина лисина – хорошие новости для Международной федерации спортивной стрельбы»

Ханс Наторп отметил, что рашистам не место в международных организациях
Olympics
02 декабря 13:45
Президент НОК Дании: «Поражение россиянина лисина – хорошие новости для Международной федерации спортивной стрельбы»
Ханс Наторп / Фото - Twitter
Президент НОК Дании Ханс Наторп в Twitter поделился эмоциями после поражения рашиста владимира лисина и победы итальянца Лучано Росси в выборах нового главы Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

«Это хорошие новости для ISSF и хорошие новости для международного управления спортом. Приветствую сообщество ISSF и нового президента Лучано Росси. Сейчас не время принимать лидеров российского спорта».


Напомним, сопредседатель Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Стив Коэн призвал США ввести санкции против лисина.
Владимир Кириченко
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