Федерация стрельбы Украины будет поддерживать Гутцайта на выборах главы НОК
Президент НОК Дании: «Поражение россиянина лисина – хорошие новости для Международной федерации спортивной стрельбы»
Ханс Наторп отметил, что рашистам не место в международных организациях
02 декабря 13:45
Ханс Наторп / Фото - TwitterПрезидент НОК Дании Ханс Наторп в Twitter поделился эмоциями после поражения рашиста владимира лисина и победы итальянца Лучано Росси в выборах нового главы Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).
«Это хорошие новости для ISSF и хорошие новости для международного управления спортом. Приветствую сообщество ISSF и нового президента Лучано Росси. Сейчас не время принимать лидеров российского спорта».
Напомним, сопредседатель Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Стив Коэн призвал США ввести санкции против лисина.