«Для нас главным остается допуск наших атлетов на соревнования». и.о. генсека НОК беларуси даже не упомянула об Украине
Приостановлено членство Беларуси в Международном параолимпийском комитете
Беларусь стала одной из стран агрессоров
17 ноября 01:20
Так называемый "президент" Беларуси александр лукашенко
На внеочередной Генеральной ассамблее в Берлине Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета Беларуси.
В объяснении говорится, что Паралимпийский комитет Беларуси неспособен выполнять обязательства членства в соответствии с уставом организации.
За это решение проголосовали 54 члена МПК, против – 45, воздержались – 18.
Отметим, что за день до этого МПК приостановил членство Паралимпийского комитета россии.
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