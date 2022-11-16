Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:15
Смешанные единоборства. Combate Global
11:55
Гандбол. Бундеслига 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запорожье)

Приостановлено членство Беларуси в Международном параолимпийском комитете

Беларусь стала одной из стран агрессоров
Olympics
17 ноября 01:20
Приостановлено членство Беларуси в Международном параолимпийском комитете
Так называемый "президент" Беларуси александр лукашенко

На внеочередной Генеральной ассамблее в Берлине Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета Беларуси.

В объяснении говорится, что Паралимпийский комитет Беларуси неспособен выполнять обязательства членства в соответствии с уставом организации.

За это решение проголосовали 54 члена МПК, против – 45, воздержались – 18.

Отметим, что за день до этого МПК приостановил членство Паралимпийского комитета россии.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

санкции

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Европейская федерация киберспорта ввела санкции против россии
Европейская федерация киберспорта ввела санкции против россии
Киберспорт
09 ноября 07:52
WBC исключил российских и белорусских боксеров из своих рейтингов
WBC исключил российских и белорусских боксеров из своих рейтингов
Бокс Профессиональный бокс
08 ноября 23:00
Президент Международной федерации гимнастики выступил за допуск рашистов к конгрессу
Президент Международной федерации гимнастики выступил за допуск рашистов к конгрессу
Спортивная гимнастика
26 октября 18:57
FIS продлила отстранение рашистских спортсменов на сезон-2022/23
FIS продлила отстранение рашистских спортсменов на сезон-2022/23
Лыжные гонки
22 октября 20:44

Новости: Olympics

Гутцайт: «Не понимаю: Беленюк еще борец или депутат, или кто – не знаю»
Гутцайт: «Не понимаю: Беленюк еще борец или депутат, или кто – не знаю»
11:25
Беленюк: «Представители разных федераций попросили меня возглавить их сопротивление»
Беленюк: «Представители разных федераций попросили меня возглавить их сопротивление»
09:10
Гутцайт: «Сейчас у меня в приоритете будет НОК Украины»
Гутцайт: «Сейчас у меня в приоритете будет НОК Украины»
01:51
Гутцайт – о Шуфриче и Суркисе: «Мы их выводим из членства НОК. На этом их пребывание заканчивается»
Гутцайт – о Шуфриче и Суркисе: «Мы их выводим из членства НОК. На этом их пребывание заканчивается»
18 ноября 20:17
Витольд Банька переизбран на должность президента WADA
Витольд Банька переизбран на должность президента WADA
18 ноября 19:36
Зозуля: «На выборах НОК на нас вылили ведро с кровью и костями погибших»
Зозуля: «На выборах НОК на нас вылили ведро с кровью и костями погибших»
18 ноября 18:42
Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины
Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины
18 ноября 18:38
НОК без двух Андреев. Павелко вслед за Шевченко приостановил свое членство
НОК без двух Андреев. Павелко вслед за Шевченко приостановил свое членство
18 ноября 17:57
Шевченко покинул должность в НОК спустя день после назначения и объяснил причину такого решения
Шевченко покинул должность в НОК спустя день после назначения и объяснил причину такого решения
18 ноября 16:51
Все новости

Популярные новости

Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:40
3
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 11:59
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Футбол Украинские легионеры
18 ноября 13:05
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Бокс Профессиональный бокс
14 ноября 07:15
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 07:50
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 15:31
Все новости