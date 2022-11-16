Саладуха заявила, что не готова стать министром молодежи и спорта
Саладуха: «Не может быть и речи о снятии бана с российского спорта до выплаты прямых компенсаций»
Политик уверена, что у россиян нужно конфисковать в пользу Украины все арестованные на Западе средства
17 ноября 01:48
Ольга Саладуха
Народный депутат Украины и призер Олимпийских игр в легкой атлетике Ольга Саладуха
в Facebook заявила, что нельзя снимать санкции с российских спортсменов.
Ранее глава МОК Томас Бах выступил за допуск россиян к международным турнирам.
«Из-за агрессии рашистов потерпели разрушения 135 спортивных объектов, из них 22 уничтожены. Это более 70 спорткомплексов, 29 стадионов, 10 бассейнов и многие другие.
Важно, чтобы Россия заплатила за свое варварство. В частности, средствами конфискованных на Западе активов. Часть из них должна пойти на восстановление спортивных объектов.
И, конечно, не может быть и речи о снятии бана с российского спорта до выплаты прямых компенсаций за совершенные разрушения.
Будем отстаивать эту позицию последовательно и принципиально! Выстоим, победим, отстроим!»
Напомним, ранее Баху ответил министр спорта Вадим Гутцайт.
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