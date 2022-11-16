Саладуха: «Не может быть и речи о снятии бана с российского спорта до выплаты прямых компенсаций»

Политик уверена, что у россиян нужно конфисковать в пользу Украины все арестованные на Западе средства

Ольга Саладуха Народный депутат Украины и призер Олимпийских игр в легкой атлетике Ольга Саладуха в Facebook заявила, что нельзя снимать санкции с российских спортсменов.

Ранее глава МОК Томас Бах выступил за допуск россиян к международным турнирам. «Из-за агрессии рашистов потерпели разрушения 135 спортивных объектов, из них 22 уничтожены. Это более 70 спорткомплексов, 29 стадионов, 10 бассейнов и многие другие.

Важно, чтобы Россия заплатила за свое варварство. В частности, средствами конфискованных на Западе активов. Часть из них должна пойти на восстановление спортивных объектов. И, конечно, не может быть и речи о снятии бана с российского спорта до выплаты прямых компенсаций за совершенные разрушения. Будем отстаивать эту позицию последовательно и принципиально! Выстоим, победим, отстроим!» Напомним, ранее Баху ответил министр спорта Вадим Гутцайт.

Карен Агабекян