Сегодня состоятся выборы нового президента НОК Украины

За должность борются три кандидата

Сегодня, 17 ноября, пройдут выборы нового президента Национального олимпийского комитета Украины.

Генеральная ассамблея в онлайн режиме начнется в 12:00. На пост претендуют: Вадим Гутцайт, Жан Беленюк и Игорь Малинский. Нынешний президент НОК Сергей Бубка свою кандидатуру не выдвигал.

На генассамблее также должны объявить, что одним из членов НОК станет легендарный футболист Андрей Шевченко.

Фаворитом на должность нового президента является Жан Беленюк.