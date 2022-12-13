Валерій Сушкевич: «Я хочу щиро подякувати Томасу Баху та Сергію Бубці за допомогу нашій команді у поверненні з Європи до України»
Сушкевич о санкциях против россиян в паралимпийском спорте: «Есть качание. Снова есть «невинные»
В паралимпийском движении не все так однозначно
13 декабря 19:58
Валерий Сушкевич
Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич рассказал о проблемах с санкциями против россиян и белорусов в паралимпийском спорте.
«Есть качание. Снова есть «невинные». Это зависит от влияния отдельных субъектов на уровне международных федераций. Большинство наших паралимпийских федераций соединены с олимпийскими. И здесь есть некоторые нюансы корреляции с олимпийскими федерациями. Есть разные подходы. Это очень опасная тенденция.
Если бы наши коллеги из разных видов спорта искали ту аргументацию, те конкретные примеры, которые искали мы… Это существенные и значимые моменты, которые говорят о том, что нельзя использовать наше паралимпийское движение, которое является достижением человеческой цивилизации (для пропаганды убийственной войны)».
Как сообщалось, сборная Украины сорвала аплодисменты, стоя на открытии Дефлимпиады.