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Сушкевич о санкциях против россиян в паралимпийском спорте: «Есть качание. Снова есть «невинные»

В паралимпийском движении не все так однозначно
Olympics
13 декабря 19:58
Сушкевич о санкциях против россиян в паралимпийском спорте: «Есть качание. Снова есть «невинные»
Валерий Сушкевич

Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич рассказал о проблемах с санкциями против россиян и белорусов в паралимпийском спорте.

«Есть качание. Снова есть «невинные». Это зависит от влияния отдельных субъектов на уровне международных федераций. Большинство наших паралимпийских федераций соединены с олимпийскими. И здесь есть некоторые нюансы корреляции с олимпийскими федерациями. Есть разные подходы. Это очень опасная тенденция.

Если бы наши коллеги из разных видов спорта искали ту аргументацию, те конкретные примеры, которые искали мы… Это существенные и значимые моменты, которые говорят о том, что нельзя использовать наше паралимпийское движение, которое является достижением человеческой цивилизации (для пропаганды убийственной войны)».

Как сообщалось, сборная Украины сорвала аплодисменты, стоя на открытии Дефлимпиады.

Источник: ua.tribuna.com Карен Агабекян
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Валерий Сушкевич

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