Сушкевич о санкциях против россиян в паралимпийском спорте: «Есть качание. Снова есть «невинные»

Валерий Сушкевич

Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич рассказал о проблемах с санкциями против россиян и белорусов в паралимпийском спорте.



Если бы наши коллеги из разных видов спорта искали ту аргументацию, те конкретные примеры, которые искали мы… Это существенные и значимые моменты, которые говорят о том, что нельзя использовать наше паралимпийское движение, которое является достижением человеческой цивилизации (для пропаганды убийственной войны)».