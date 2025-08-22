«Атмосфера была особенной». Дорошук о дебютной победе на этапе Бриллиантовой лиги
Украинский легкоатлет рассказал о своем триумфе
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук поделился впечатлениями после победы на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Слова приводит Суспільне Спорт.
Я чувствовал себя прекрасно, а атмосфера на стадионе была особенной. В прошлом году я впервые выступал в Брюсселе и полюбил этот стадион, так что вернуться сюда и победить — невероятное ощущение.
Дорощук выиграл этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе.