Денис Седашов

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис поделился амбициозными планами относительно будущих выступлений.

После очередного мирового рекорда он заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом и стремится покорить новую высоту — 6,40 метра. Слова приводит Ski-Nordique.

Я всегда верил, что могу прыгать еще выше. Сейчас я уже очень близко к 6,30 м и хочу как можно скорее преодолеть эту границу. Моя цель — 6,40 м. Это была бы новая, невероятная высота. И я чувствую, что она мне по плечу. Арман Дюплантіс

Напомним, 15 июня Дюплантис установил очередной мировой рекорд в прыжках с шестом, преодолев высоту 6,28 м на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.